Kanter provoca in Wnba: “Sono donna, voglio giocare”. E viene cacciato

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Enes Kanter Freedon cacciato da una partita di Wnba. L'ex cestista Nba è stato scortato fuori dalla Wintrust Arena durante la partita del massimo campionato di basket femminile americano tra Chicago Sky e Indiana Fever. Il motivo? Una maglietta che ha fatto infuriare la giocatrice delle Sky, Natasha Cloud. Kanter si è infatti presentato allo stadio con una maglia nera con scritta: "WOMAN noun. adult human female", una citazione presa direttamente dal vocabolario per indicare il significato della parola 'donna'. La provocazione dell'ex giocatore Nba nasce dal fatto che la lega Wnba, da regolamento, permette sia sufficiente dichiararsi donna per giocare nel campionato femminile. Dopo la partita, ecco il post pubblicato sui social: "È l'intervallo e devo andare in bagno… Le regole sono regole", ha scritto Kanter posando davanti al bagno delle donne. Non è la prima volta che Kanter si espone sul tema. Nelle scorse settimane infatti, sfruttando proprio il regolamento Wnba, l'ex cestista aveva annunciato la sua intenzione di iscriversi al Draft Wnba 2027, sostenendo di sentirsi donna. Una provocazione, ovviamente, in piena regola.

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