Inter-Monza, Calhanoglu sblocca la partita con dubbio Var. Cos’è successo

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Hakan Calhanoglu segna il primo gol della Serie A 2026-2027, ma sulla rete del centrocampista in Inter-Monza di oggi, sabato 22 agosto, non mancano le polemiche. Il giocatore turco ha sbloccato la sfida di San Siro al 6' con un gran destro sotto la traversa, dalla distanza, ma a far discutere è la posizione in area di rigore di Bisseck, oltre l'ultimo difensore. Dopo un rapido check Var, il gol è stato però convalidato perché – come spiegato su Dazn da Luca Marelli – il fuorigioco geografico del difensore tedesco "è ininfluente", visto che Pizzignacco, portiere del Monza, "ha avuto contatto visivo con il pallone".

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