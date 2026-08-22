Insulti omofobi e aggressione, giovane spinto da due uomini nel Naviglio a Vigevano

(Adnkronos) – Prima gli insulti a sfondo omofobo, poi l’aggressione e la caduta nel Naviglio Sforzesco. È quanto sarebbe accaduto nei giorni scorsi a Vigevano (Pavia), dove un giovane del posto, classe 2002, è stato affrontato da due uomini che, secondo la ricostruzione dei carabinieri, lo avrebbero insultato e poi spinto facendolo finire nel canale. L’allarme – secondo quanto si legge in una nota dei carabinieri visionata da AdnKronos – è scattato con una chiamata al 112 e sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Vigevano. I militari hanno rintracciato i due uomini ancora nelle vicinanze e hanno cercato di procedere alla loro identificazione. La situazione, però, sarebbe rapidamente degenerata. I due avrebbero reagito contro i carabinieri, inveendo e opponendo resistenza. Uno degli episodi contestati riguarda anche una bottiglia di vetro integra, che sarebbe stata brandita nei confronti dei militari. I carabinieri sono comunque riusciti a contenere i due e a identificarli. Per l’aggressione al giovane i due sono stati denunciati alla Procura di Pavia, entrambi già noti alle forze dell’ordine: il primo, classe 1998, già destinatario di un foglio di via obbligatorio dal Comune di Vigevano, il secondo, classe 1993. Le contestazioni comprendono la discriminazione legata all’orientamento sessuale, le lesioni personali, la minaccia e la resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato in codice verde all’Ospedale Civile di Vigevano. Non è stato però possibile redigere il referto medico: il ragazzo si è infatti allontanato spontaneamente dall’ospedale prima che i sanitari potessero completare gli accertamenti. La vicenda è ora al vaglio della Procura della Repubblica di Pavia.

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