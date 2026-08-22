Imperia, tragedia in mare: designer di 48 anni si tuffa e annega

(Adnkronos) – Tragedia nel mare della Liguria, dove un uomo di 48 anni è morto annegato. Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio a San Lorenzo in Mare, in provincia di Imperia. La vittima è Paolo Allasia, noto designer industriale, originario di Alba, in Piemonte, legato al settore nautico in particolare per brand come Azimut e AB Yachts. L’uomo, dopo essersi tuffato in acqua, avrebbe avuto un malore. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la Capitaneria di porto. "Ieri la nostra Comunità è stata scossa da un tragedia che è avvenuta nel nostro mare, sulla spiaggia di ponente scrive il comune di San Lorenzo al Mare in una nota pubblicata sui social – . Un uomo, dopo aver accusato un malore, non è riuscito a tornare a riva. Era entrato in acqua per aiutare dei ragazzi e lì lo sforzo, la fatica e le onde gli sono stati fatali. Il sindaco e l'amministrazione comunale tutta si unisce al dolore della famiglia e porge le sue più sentite condoglianze. È terribile pensare che un giorno di vacanza possa trasformarsi in un attimo in un terribile incubo".

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