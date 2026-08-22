Il robot batte il record di Bolt per la seconda volta, ‘Lightning’ corre i 100 metri in 9″32

(Adnkronos) –

Il robot batte il record di Usain Bolt e corre i 100 metri in 9''32. Lightning, umanoide targato Honor, il produttore di cellulari cinese, ha stabilito un nuovo primato di velocità battendo quello stabilito da Bolt a Berlino nei Mondiali di atletica leggera del 2009. Secondo quanto riportato dalle emittenti cinesi, Honor avrebbe corso i 100 metri in 9''32 secondi (contro i 9''58 del giamaicano), con addirittura 14,5 metri al secondo di velocità massima. Il record sarebbe stato raggiunto durante i Giochi Mondiali di Robotica Umanoide, che si sono aperti a Pechino oggi, nell'ambito dei test iniziali. Si tratterebbe della seconda 'sconfitta' per Bolt in meno di una settimana. Pochi giorni fa il principale player cinese nel campo dei robot umanoidi, Unitree, ha presentato 'Superman', in grado di correre più velocemente di Usain Bolt nel picco raggiunto quando ha stabilito il suo record e di saltare 2 metri da fermo. I record in questo caso sono stati riportati dalla stessa azienda, che nei giorni scorsi si è quotata in Cina con risultati storici, e senza verifiche esterne, oltretutto da un robot che è ancora un prototipo.

—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)