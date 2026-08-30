Alessandro Di Battista, il primo messaggio dopo il malore: “Ce la metterò tutta per tornare presto”

(Adnkronos) –

Alessandro Di Battista, ricoverato ora a L’Avana dopo il forte malore accusato venerdì a Santa Clara, a Cuba, torna a farsi sentire. Sotto un post su Instagram di Ilaria Loquenzi, l’ex deputato del Movimento 5 stelle scrive: “Ce la metterò tutta per tornare presto” e lascia anche un like.



Sono ore di apprensione per l'ex deputato M5S, ricoverato nella serata di venerdì in gravi condizioni a Cuba dopo un malore. Il giornalista e scrittore, è intanto arrivato ieri all'ospedale 'Hermanos Ameijeiras' de L'Avana, dove è stato trasferito da Santa Clara per essere sottoposto a ulteriori accertamenti. A quanto riferiscono fonti informate, l'ex parlamentare ha parlato con il personale sanitario. Il trasferimento a L'Avana è stato disposto dai medici per consentirgli di effettuare esami più approfonditi, tra cui una Tac con contrasto. Di Battista ha ripreso conoscenza prima del viaggio verso L'Avana. A quanto apprende l'Adnkronos da fonti ben informate, il segnale di miglioramento ha convinto i medici a effettuare il trasporto verso la capitale cubana. 'Dibba' è stato ricoverato nella serata di venerdì 28 agosto, "giunto in ospedale a Cuba in gravi condizioni". L'ex deputato – sull’isola per realizzare una serie di reportage per la testata e TvLoft dal titolo 'La polvere del mondo' – avrebbe accusato "un forte mal di testa e un malore" prima di essere ricoverato, secondo quanto riportato dal sito del Fatto Quotidiano. "Non so molto di più di quello che è stato scritto finora. So che la situazione è grave. Ha avuto un malore, fortissimi mal di testa. Ma davvero non conosco i dettagli, perché non sto tenendo io i contatti con l'ambasciatrice italiana a Cuba, che sta seguendo molto da vicino la situazione", ha spiegato ieri Peter Gomez, direttore del sito online del 'Fatto Quotidiano', raggiunto dall'Adnkronos. "Stava preparando dei reportage per il Fatto, come fa da diverso tempo. L'ha fatto dalla Russia, dalla Siria, da Israele, insomma da varie parti del mondo. Ora aspettiamo di avere notizie più precise sul suo stato di salute. Aspettiamo e speriamo", ha detto. L’ambasciatrice italiana a Cuba, Simona De Martino, fanno sapere fonti di Palazzo Chigi, si è intanto recata presso l’ospedale di Santa Clara, prima del trasferimento a L'Avana, per acquisire informazioni sulle sue condizioni di salute e assicurare il necessario raccordo con le autorità e la struttura sanitaria cubana. "Il governo – aggiungono – sta seguendo con la massima attenzione la situazione e un aereo sanitario è disponibile per far rientrare in Italia Di Battista. Prima di procedere al trasferimento, è tuttavia necessario verificare che le condizioni del paziente lo consentano e che il trasporto non comporti rischi per la sua salute. L’eventuale trasferimento sarà quindi valutato dai medici sulla base delle condizioni cliniche del paziente".

—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)