Harry e Meghan tornano a vivere nel Regno Unito dopo sei anni: trasloco entro fine mese

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Harry e Meghan Markle lasceranno gli Stati Uniti per tornare a vivere nel Regno Unito. Lo riporta Sky News. Re Carlo III sarebbe stato informato e avrebbe dato parere favorevole. Il Duca e la Duchessa di Sussex faranno ritorno alla fine di questo mese. La coppia si è trasferita negli Stati Uniti nel marzo del 2020 con il figlio Archie, che all'epoca aveva quasi un anno. In seguito, durante il periodo trascorso in California, hanno avuto una figlia, Lilibet. La famiglia vivrà in una residenza non reale fuori

Londra e i bambini, che ora hanno sette e cinque anni, inizieranno a frequentare una scuola britannica a settembre, secondo quanto riportato dai quotidiani Telegraph e Sun e dalla rivista People. Secondo quanto appreso da Sky News, il Re è stato informato dei piani di Harry e Meghan, così come il principe William e Kate Middleton, e ha accolto con favore l'opportunità di trascorrere più tempo con la famiglia in un contesto privato e personale. Non ci saranno invcece cambiamenti per quanto riguarda lo status del Duca e della Duchessa come membri non attivi della Famiglia Reale.

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