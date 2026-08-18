Diga Ancipa, l’Autorità di bacino: nessuna anomalia nella gestione dell’acqua

L’Autorità di bacino della Presidenza della Regione Siciliana, in riferimento ad alcune notizie riportate dagli organi di stampa, esclude che ci siano anomalie nella gestione dei volumi della diga Ancipa. L’erogazione di 2,5 milioni di metri cubi di acqua avvenuta tra l’8 e il 14 agosto è parte di una fornitura idrica complessiva di 4 milioni disposta per garantire la stagione irrigua dei Consorzi di bonifica di Enna e di Catania.L’Autorità sottolinea che tutto l’iter autorizzativo è stato portato avanti a norma di legge, dopo aver sentito anche, come previsto in questi casi, l’Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici che riunisce i rappresentanti delle strutture regionali e degli enti coinvolti. Inoltre, i volumi dell’invaso Ancipa appaiono compatibili con l’attuale stagione di maggiore consumo tenuto conto dei prelievi già pianificati.Relativamente al monitoraggio giornaliero pubblico dei livelli idrometrici, l’Autorità chiarisce che si tratta di una misura che viene attivata in presenza di uno stato di severità idrica e, quindi, attualmente non più richiesta in condizione di uno scenario che è tornato in regime di ordinarietà.