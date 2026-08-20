A Gela grande attesa per l’evento del 22 agosto con Rocco Hunt sul palco di Piazza delle Tre Porte. Info su parcheggi, navette e viabilità

A Gela c’è grandissima attesa per il concerto di Rocco Hunt in programma per il 22 agosto. L’evento si svolgerà sul palco di Piazza delle Tre Porte per uno spettacolo indimenticabile insieme a tutta la sua band. Sarà la sua prima volta sul mare di Gela, pronto a cantare, ballare ed emozionare il grande pubblico. Piazza delle Tre Porte è sul Lungomare – Macchitella, Gela, con orario dalle ore 22.

Il Comune di Gela ha organizzato un piano parcheggi e navette dedicato per permettere a tutti di raggiungere l’evento in comodità e senza intasare il traffico. La mappa completa per trovare la soluzione migliore è su https://www.google.com/maps/d/u/0/edit….

Le soluzioni di parcheggio disponibili per la Zona Ovest (Arrivi da Agrigento / Licata):

Ampia area parcheggio dedicata.

Fermata bus shuttle/navetta direttamente sul posto per raggiungere l’area concerto in pochissimi minuti.

Zona Est (Arrivi da Ragusa):

Parcheggio Stazione (Piazza della Stazione): Servito da navette SAIS dedicate per l’evento.

Parcheggio Tribunale: Perfetto per chi arriva dal lato est, con fermata navetta nelle vicinanze.

Zona Centro / Lungomare:

Area Lido Conchiglia: Puoi parcheggiare qui e raggiungere a piedi la fermata del bus navetta.

Parcheggio Arena (Multipiano): Lascia l’auto al multipiano, scendi le scale verso il lungomare e prendi la navetta direttamente sulla via principale.

Parcheggio Ospedale Sud: Ampio parcheggio a soli 10 minuti a piedi dall’area del concerto.

Inoltre, per il concerto di Rocco Hunt, occhio di riguardo per i disabili. Il rispetto e l’attenzione verso le persone con disabilità sono una priorità fondamentale per l’amministrazione comunale, affinché la grande festa della musica sia davvero un momento inclusivo e accessibile a tutti. In vista del concerto di Rocco Hunt di Sabato 22 Agosto in Piazza delle Tre Porte (Lungomare), sono stati predisposti servizi dedicati:

RITIRO TESSERE DI ACCESSO: Le tessere d’accesso riservate potranno essere ritirate presso gli uffici dei Servizi Sociali il 20 e 21 agosto in orario di ufficio. Previsto parcheggio e accompagnamento riservati: Parcheggio riservato: Posizionato alla fine di Via Sombrero, sulla sinistra di fronte al Lido Tropico Med. Assistenza dedicata: Al parcheggio sarà presente il personale addetto che accompagnerà le persone con disabilità direttamente nella postazione loro riservata sotto il palco. Il servizio è garantito in collaborazione con il personale del Settore Servizi Sociali, la Protezione Civile e l’Associazione Santa Lucia. Per ulteriori chiarimenti o informazioni, è possibile rivolgersi direttamente agli uffici dei Servizi Sociali.