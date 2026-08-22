De Laurentiis ad Allegri: “Buon inizio di campionato e fai divertire i tifosi napoletani”

(Adnkronos) –

"Caro Max, buon inizio di campionato. Divertiti, fai divertire i tuoi giocatori e fai divertire il mondo dei tifosi napoletani". Così su X il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, nell'immediata vigilia dell'esordio in campionato in trasferta con il Genoa, rivolgendosi al tecnico degli azzurri Massimiliano Allegri. "Napoli ispira il sentimento della felicità di esistere e di vivere sempre le situazioni complicate a testa alta, con un grande sentimento di libertà -aggiunge il numero uno del club partenopeo-. Fai volare il pallone con forza e alleggerisci con questo volo il peso di coloro che vedono in te una panacea a tutti i loro problemi. Buon campionato!".

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)