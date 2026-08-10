Custonaci (TP), 10 agosto 2026 – Sarà Stefania Auci la protagonista del terzo appuntamento di Un borgo di libri ed autori. Giovedì 13 agosto, alle 21:30, l’autrice trapanese presenterà alla Grotta Mangiapane L’alba dei leoni (Nord), il romanzo che riportala saga dei Florio al suo punto di partenza.Con I Leoni di Sicilia e L’inverno dei Leoni, Auci ha superato il milione e mezzo di lettori inItalia, è stata tradotta in oltre quaranta Paesi e ha ispirato una serie televisiva. Il nuovocapitolo va all’origine di tutto: il 1772 di Bagnara Calabra, un paese stretto tra rocce e maredove la famiglia Florio difende il proprio nome a forza di lavoro e orgoglio. È la storia di ciò che accade prima dell’impero e prima del mito: la fatica, le perdite, la decisione di partire per Palermo che cambierà il destino di tutti.L’ingresso è libero. Dialoga con l’autrice Valentina Pipitone, curatrice della rassegna.Un borgo di libri ed autori è organizzata dal Centro Studi Dino Grammatico con lapartecipazione dell’Associazione Culturale Museo Vivente, partner dell’iniziativa sin dalla prima edizione e il patrocinio dell’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e del Comune di Custonaci, grazie anche al sostegno di una rete di partner delterritorio.
Custonaci, il 13 agosto Stefania Auci protagonista del terzo appuntamento di “Un borgo di libri ed autori”
Lun, 10/08/2026 - 09:23
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