Bimba morta per difterite a Palermo, i genitori denunciano gli ospedali

PALERMO (ITALPRESS) – I genitori della bambina di 4 anni, morta sei giorni fa all’Ospedale dei Bambini di Palermo per difterite, hanno denunciato le tre strutture che hanno avuto in cura la piccola: l’ospedale Cervello, il Civico e l’Ospedale dei Bambini. La querela è stata depositata presso la Procura di Palermo dai familiari della vittima. Ieri intanto l’Istituto superiore di sanità ha confermato, attraverso l’analisi dei campioni, la positività della piccola alla difterite: a stabilire se sia stato il medesimo batterio a causarne la morte sarà l’autopsia, in programma domani.

– foto di repertorio IPA Agency –

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