Bimba di 10 mesi muore in auto negli Stati Uniti: dimenticata per 8 ore dalla nonna che era andata a lavoro

(Adnkronos) – Tragedia a Madisonville (Stati Uniti) dove una bimba di dieci mesi è morta dopo essere stata dimenticata per ore in auto e sotto al sole cocente del Kentucky. La nonna – secondo quanto ricostruito dalla polizia – avrebbe dovuto accompagnarla all'asilo, invece si è diretta a lavoro, lasciando la piccola nella vettura nel parcheggio di una struttura sanitaria, la Owensboro Health Multi-Care, dove è un affermato medico. I fatti risalgono al 13 agosto scorso: stando a quanto riferito dagli inquirenti, Stacey Fazenbaker aveva preso la bambina dalla figlia quella mattina, perché avrebbe dovuto portarla all'asilo nido prima di andare a lavorare, ma a quanto pare, si è poi dimenticata della piccola in macchina ed è andata direttamente in clinica intorno alle 8 del mattino. In tarda mattinata, il padre della bimba si è recato all'asilo nido per prendere la figlia, scoprendo che non era mai stata lasciata lì. Ha quindi chiamato la moglie, che ha contattato la madre. Erano passate circa 8 ore. "E' corsa fuori con alcuni colleghi per prendere la bambina", ha detto il maggiore Jason McKnight a WEHT, come riporta People. "Ma ormai era troppo tardi, quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno cercato di rianimare la piccola insieme alla nonna ma non c'è stato nulla da fare". Intanto, è stata aperta un'inchiesta ed effettuata l'autopsia sul corpo della giovanissima vittima, anche se i risultati saranno disponibili tra molte settimane.

—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)