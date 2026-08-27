Alluvione in Nepal, tra i dispersi l’italiano Marco Ratto: chi è

(Adnkronos) – Ore di apprensione e angoscia per la sorte di Marco Ratto, il 50enne di Rapallo che risulta tra i dispersi in Nepal dopo la devastante alluvione che ha travolto il Paese, provocando centinaia di morti e di dispersi. L'uomo è il titolare della Silver's, storica azienda che commercializza orologi e gioielli. L'uomo, che vive e lavora nella cittadina ligure, si era preso una vacanza dalla gioielleria di famiglia, di cui è titolare con i suoi. Secondo quanto si legge sui media locali, avrebbe raggiunto l'Himalaya di recente per inseguire un suo sogno rimandato un anno fa a causa di un infortunio. Il negozio oggi risulta regolarmente aperto ma nessuno vuole dire nulla in questo momento di angoscia. "Finché non ci sono notizie ufficiali – si limitano a dire al telefono all'Adnkronos dal negozio – non rilasciamo nessun commento e vi preghiamo di rispettare la nostra privacy". "Marco Ratto è una persona molto stimata in città. Io lo conosco da una vita e siamo tutti molto preoccupati. Tutta la città è in ansia, già molti cittadini mi hanno chiesto notizie su di lui, ma purtroppo quelle che abbiamo sono ancora poche", dice all'Adnkronos Elisabetta Ricci, sindaca di Rapallo. "Poco fa -spiega la sindaca – abbiamo contattato la famiglia di Marco; stiamo cercando di essergli vicini in tutti i modi possibili perché, come si può immaginare, queste sono situazioni molto difficili e dolorose. In questo momento loro non se la sentono di rilasciare dichiarazioni. Sono ore davvero molto pesanti queste perché le notizie sono ancora poche. In ogni caso abbiamo predisposto una persona che fa da tramite, in modo tale che sappiano che cosa sta facendo l'Amministrazione". "Tramite il consigliere regionale Carlo Bagnasco -aggiunge- abbiamo sentito il ministro Tajani e, con l'assessore Fabio Mustorgi (che ha la delega alla Protezione civile, ndr), abbiamo cercato di sollecitare affinché venga inviata la Protezione civile, così come è stato fatto in altre situazioni critiche d'emergenza". Nel frattempo "ho contattato i miei referenti, Maurizio Lupi e Ilaria Cavo (i vertici di Noi Moderati, ndr) e mi hanno messo in contatto con il sottosegretario Massimo Dell'Utri, che si sta muovendo anche lui. Stiamo cercando di fare squadra per avere più informazioni possibili, anche da dare alla famiglia". Ratto sarebbe uno dei tre italiani dispersi nella vasta frana. L'Unità di Crisi – riferisce una nota della Farnesina – sta effettuando verifiche con le autorità locali, tramite il Consolato Generale d'Italia a Calcutta e il Consolato Onorario a Kathmandu, e con i tour operator per eventuale conferma. Finora, sono stati contattati circa 130 connazionali segnalati nell'area. Su indicazione del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è stato disposto l'invio di personale a Kathmandu dall'Ambasciata a New Delhi, per rafforzare la presenza sul posto e l'assistenza ai connazionali.

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