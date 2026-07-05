Sorpresa a Wimbledon: Osaka elimina Sabalenka in due set e vola ai quarti

(Adnkronos) – Colpo di scena a Wimbledon. Cade la numero uno del ranking Wta Aryna Sabalenka, eliminata in due set da Naomi Osaka in un'ora e 28 minuti di gioco. La tennista giapponese ha avuto la meglio con il punteggio di 6-2 7-6, chiudendo il match con un tie-break di alto livello (7-2). Esce così di scena la bielorussa, la grande favorita per il trionfo dopo i ko di Iga Swiatek ed Elena Rybakina.

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