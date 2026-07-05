Ultimo, ‘stanotte ho scritto la canzone più importante della mia vita’. Il messaggio su IG ai fan: “Siete dei grandi, voglio portare questo spettacolo al cinema”

“Non saprei da dove iniziare tensione. Potrei iniziare col dire che non ho mai avuto la così alta nel corpo mentre salivo su Pianeti. Che non ho mai goduto nella vita come ieri durante Ipocondria. Che quando arriva in elicottero mi è stato detto ‘Nic guarda a sinistra’ ho avuto la più strana e forte sensazione della mia vita. Che il livello di felicità e amore che c’era ieri nell’aria è travolgente per un solo essere umano. Lo scrive su Instagram Ultimo, ringraziando i 250mila fan che ieri hanno gremito la spianata di Tor Vergata a Roma, dando vita al live dei record.

Il post, accompagnato da una gallery di video con i momenti salienti della serata, compreso l’arrivo dell’artista in elicottero, continua così: “Che il 4 luglio 2026 non si può descrivere qui su un copy di Instagram. Che voglio portare questo spettacolo al cinema. Che voi siete dei grandi. Che voi siete dei cazzo di grandi. Che siamo nella storia. Che Ultimo da oggi hanno capito tutti bene che vuol dire. Che Ultimo noi abbiamo sempre saputo cosa vuol dire. Grazie a tutti. A chi c’è da Sempre. A chi c’è da poco. A chi se n’è andato.