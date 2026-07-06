Iniziata l’estate deliana all’insegna dello stile Country

DELIA. L’Estate deliana 2026 si è aperta sotto i migliori auspici. A sostenerlo il sindaco Gianfilippo Bancheri che ha sottolineato come la serata inaugurale, tenutasi ieri nella splendida cornice di Villa Silla, ha registrato una straordinaria partecipazione.

L’evento ha saputo coinvolgere e intrattenere i moltissimi presenti che si sono lasciati travolgere dallo stile country.

L’atmosfera è stata animata dalla musica live della country rock band The Daltons e dalle coinvolgenti coreografie dei Katane Country Western Dance, che hanno trascinato i partecipanti in balli di gruppo e momenti di puro divertimento.