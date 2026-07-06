Campofranco piange la scomparsa di Piero Scozzaro, storico presidente della compagnia teatrale “Capuana”

CAMPOFRANCO. In queste ore la comunità di Campofranco è in lutto per la scomparsa di Piero Scozzaro, storico presidente della compagnia teatrale “Capuana”. In una nota l’amministrazione comunale ha inteso far sentire la propria vicinanza alla sua famiglia:

“La comunità di Campofranco – si legge nella nota – si stringe con profondo dolore attorno alla famiglia di Piero Scozzaro. Una vita spesa al servizio degli altri: prima negli enti locali, con un lungo impegno nel Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta e nella vita amministrativa del Comune di Campofranco; poi sul palcoscenico, come protagonista assoluto e Presidente della Compagnia Teatrale “L. Capuana”, alla quale ha dedicato quasi quarant’anni della propria vita, portando il nome di Campofranco nelle piazze di tutta la Sicilia e d’Italia.

Ci lascia dopo aver compiuto e festeggiato il suo 72° compleanno poche settimane fa, circondato dall’affetto dei suoi cari. L’Amministrazione Comunale si unisce al dolore della famiglia e di quanti gli hanno voluto bene”.