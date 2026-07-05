Salvini, ‘su bacini e reti idriche finanziati progetti per oltre 6 miliardi’

“Sappiamo che dobbiamo confrontarci con una realtà che ci pone di fronte a scarsità idrica ed eventi estremi. Per questo è necessario passare da una logica emergenziale ad una strategia strutturale, fondata su programmazione, investimenti e realizzazione delle opere necessarie”. Lo afferma, in un’intervista a Il Sole 24 Ore, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

“Durante il mio mandato stiamo realizzando investimenti sulle infrastrutture idriche attuati congiuntamente al progetto del Ponte. Attualmente funzionano 733 interventi programmati, sostenuti da finanziamenti nazionali o comunitari, per quasi 6 miliardi. A questi – spiega Salvini – si aggiungono ulteriori 150 interventi in fase di progettazione o con avvio dei lavori previsti nel breve termine, per un valore di circa 1,6 miliardi di euro, finanziati dal ministero per oltre 1,1 miliardi. Si tratta di un portafoglio molto rilevante di opere distribuite sull’intero territorio nazionale”.

“Come Mit – aggiunge – in Veneto abbiamo assegnato risorse per oltre 400 milioni, in Lombardia quasi 600, in Emilia-Romagna quasi 500 milioni e in Sicilia circa 1,5 miliardi. Fin dai primi giorni in questo dicastero, ho voluto avviare, programmare e monitorare gli investimenti sulle grandi infrastrutture idriche. Parliamo di invasi, dighe, grandi adduzioni, sistemi di approvvigionamento e interventi primari strategici per la sicurezza reti, che servono non solo per l’agricoltura ma anche per l’uso civile e industriale”.

“La prima sfida – prosegue Salvini – è accelerare la realizzazione delle opere. Il mio obiettivo è trasformare rapidamente gli investimenti in cantieri, opere completate e servizi migliori per cittadini e imprese. Realizzare il Ponte non significa non fare altre opere, anzi. È l’esatto contrario. Dietro i numeri ci sono opere che stanno cambiando il volto del sistema idrico nazionale. Alcune tra le più significative sono seguite direttamente da Commissari straordinari che hanno il compito di accelerare le procedure”.

“Stiamo realizzando il più grande piano di investimenti ferroviari della storia della Repubblica, con circa 1.300 cantieri aperti e garantendo comunque una puntualità, certificata dai dati, superiore agli anni precedenti e in linea con gli anni pre-Covid” conclude Salvini