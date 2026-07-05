All’aeroporto di Catania interrotte tutte le attività di volo serali e notturne per i voli in arrivo fino alle 5 di domani 6 luglio

Si annunciano ancora disagi a Catania a seguito dell’attività eruttiva dell’Etna. In un comunicato l’aeroporto di Catania ha reso noto che, in seguito alle attività vulcaniche di oggi, domenica 5 luglio, a causa della rotazione dei venti è stata disposta la chiusura dello spazio corrispondente alla nuvola aerea Sud-Ovest (settore C1) fino alle ore 5:00 di domani mattina.

Conseguentemente al momento sono interrotte tutte le attività di volo serali e notturne per i voli in arrivo a Catania. Consentite le partenze degli aeromobili presenti in aeroporto. I passeggeri sono pregati di non recarsi in aeroporto se non dopo aver verificato con la compagnia aerea lo stato del proprio volo. Seguiranno nuovi aggiornamenti.