Santa Caterina. IL gruppo di opposizione propone che l’ex sindaco Ippolito illustri la relazione di fine mandato in Consiglio comunale

SANTA CATERINA. Agatino Macaluso, in qualità di consigliere comunale di minoranza e di opposizione, con il sostegno del suo gruppo, ha proposto un momento di confronto tra le tre forze politiche in occasione del prossimo Consiglio comunale.

L’art. 4 del D.Lgs. 149/2011 prevede che, alla scadenza del mandato, il sindaco depositi una relazione di fine mandato. “Ho quindi pensato – ha detto – che non vi sia occasione migliore per rappresentare all’intero Consiglio comunale, chiamato a governare per i prossimi cinque anni, e a tutta la cittadinanza, lo stato dell’Ente sotto il profilo economico-finanziario, contabile, dei lavori pubblici, dei servizi erogati e delle procedure assunzionali in corso.

Per questo motivo ho proposto di invitare l’ex sindaco a effettuare un formale passaggio di consegne e a illustrare la relazione di fine mandato, con il supporto dei responsabili dei settori dell’Ente comunale.

Credo che la trasparenza, il confronto istituzionale e la condivisione delle informazioni rappresentino il miglior punto di partenza per affrontare insieme le sfide dei prossimi anni”.