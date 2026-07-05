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Santa Caterina. IL gruppo di opposizione propone che l’ex sindaco Ippolito illustri la relazione di fine mandato in Consiglio comunale

Redazione 1

Santa Caterina. IL gruppo di opposizione propone che l’ex sindaco Ippolito illustri la relazione di fine mandato in Consiglio comunale

Dom, 05/07/2026 - 14:03

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SANTA CATERINA. Agatino Macaluso, in qualità di consigliere comunale di minoranza e di opposizione, con il sostegno del suo gruppo, ha proposto un momento di confronto tra le tre forze politiche in occasione del prossimo Consiglio comunale.

L’art. 4 del D.Lgs. 149/2011 prevede che, alla scadenza del mandato, il sindaco depositi una relazione di fine mandato. “Ho quindi pensato – ha detto – che non vi sia occasione migliore per rappresentare all’intero Consiglio comunale, chiamato a governare per i prossimi cinque anni, e a tutta la cittadinanza, lo stato dell’Ente sotto il profilo economico-finanziario, contabile, dei lavori pubblici, dei servizi erogati e delle procedure assunzionali in corso.

Per questo motivo ho proposto di invitare l’ex sindaco a effettuare un formale passaggio di consegne e a illustrare la relazione di fine mandato, con il supporto dei responsabili dei settori dell’Ente comunale.

Credo che la trasparenza, il confronto istituzionale e la condivisione delle informazioni rappresentino il miglior punto di partenza per affrontare insieme le sfide dei prossimi anni”.

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