Caltanissetta. Al Rotary Club passaggio della Campana: la presidente uscente Ivana Guarneri ha consegnato il collare alla nuova presidente Irene Cinzia Maria Collerone

CALTANISSETTA. Il Rotary Club Caltanissetta ha celebrato a Villa Isabella il tradizionale Passaggio della Campana, cerimonia che segna l’inizio del nuovo anno rotariano. La presidente uscente Ivana Guarneri ha consegnato il collare alla nuova presidente Irene Cinzia Maria Collerone, che guiderà il Club nel 2026-2027.

Nel suo intervento, la presidente Irene Cinzia Maria Collerone ha illustrato le linee programmatiche ispirate al tema internazionale “Creiamo un impatto duraturo”, annunciando progetti dedicati alla pace, alla salute, all’ambiente, alla cultura, alla scuola, ai giovani e alla valorizzazione del territorio, tra cui il Monumento per la Pace, campagne di prevenzione sanitaria, iniziative educative, attività di sostenibilità ambientale, promozione della lettura, restauro di beni storici e sostegno all’imprenditoria giovanile.

Presentato anche il nuovo Direttivo composto da Michele Mandalà (Presidente Incoming), Ivana Guarneri (Past President), Enrico Curcuruto e Rita Marchese Ragona (Vice Presidenti), Anna Tiziana Flavia Amato Cotogno (Segretario), Claudia Tocco (Segretario Esecutivo), Sebastiano Fabio Labruzzo (Tesoriere), Renato Tedeschi (Prefetto), Fausto Assennato (Facilitatore all’apprendimento del Club), Francesco Daina (Delegato Rotary Foundation) e dai consiglieri Salvatore Di Marca, Giacomo Lo Curto, Benedetto Trobia e Gabriella Urso.

Alla cerimonia hanno preso parte Luigi Loggia (Assistente del Governatore uscente), Giacomo Ferrato (Assistente del Governatore entrante) e Valerio Cinino (Coordinatore Regionale Fondazione Rotary – Regione 15 Italia, Malta e San Marino). Nel corso della serata è stato inoltre accolto il nuovo socio Antonino Lunetta, presentato da Fausto Assennato.

Con il passaggio delle consegne si apre così il 71° anno di attività del Rotary Club Caltanissetta, che sotto la guida della presidente Irene Cinzia Maria Collerone porterà avanti il proprio impegno attraverso iniziative e progetti rivolti alla crescita e al benessere della comunità.