Campofranco. Commemorato il 110° anniversario del disastro minerario di Cozzo Disi – Serralonga

CAMPOFRANCO. Campofranco ha commemorato il 110° anniversario del disastro minerario di Cozzo Disi-Serralonga, la più grande tragedia mineraria della storia italiana: 89 minatori morti, 34 feriti, avvenuta il 4 luglio 1916.

La giornata si è aperta con una preghiera e la deposizione di fiori da parte del Sindaco di Campofranco Rosario Nuara ed il Sindaco di Casteltermini Gioacchino Nicastro all’interno della Miniera, davanti alla cappella che custodisce la statua di Maria SS. Annunziata, protettrice degli zolfatai — un gesto semplice e antico, come il dolore di quelle famiglie.Il convegno “La memoria e il sacrificio dei minatori siciliani”, svoltosi presso il Museo di Storia Locale, ha visto la partecipazione del Sindaco Nuara, del vicesindaco Enrico Lipari, del geologo dott. Angelo La Rosa e della studiosa di storia mineraria Ninfa Bonacotta che hanno parlato dello sfruttamento minorile nelle miniere.

Ha moderato il Prof. Vincenzo Nicastro. È stato inoltre proiettato il documentario di Enzo Mazzara dedicato alla memoria dei minatori siciliani, nonché un raro video della vita degli zolfatari campofranchesi. La Miniera di Cozzo Disi è un patrimonio storico e antropologico di valore inestimabile: testimone del lavoro duro, dei sacrifici e della vita — e della morte — di intere generazioni di lavoratori di Campofranco e Casteltermini.

L’Amministrazione Comunale è impegnata a tutelarla e a renderla pienamente fruibile, con la determinazione che questo luogo merita.Il ricordo è il primo atto di giustizia.