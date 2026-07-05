Basket Over 75. Il nisseno Aurelio Armatore vince il campionato europeo con la Nazionale battendo la Germania

Grandissima impresa del Nisseno Aurelio Armatore che ha conquistato il titolo Over 75 di basket con la Nazionale di basket. Ad Atene, dopo aver sgominato tutti gli avversari, in una classica finale per ogni sport, l’Italia ha battuto la Germania 34-30 in una sfida emozionante e mai banale nel corso della quale gli azzurri hanno sempre dato il massimo.

Aurelio Armatore 4° da sinistra, Guido Lorenzetti è il 6°

In questo modo la nazionale Over 75 è diventata campione d’Europa di maxibasket. Un successo accolto con grande entusiasmo da Over Sport Italia. Tra i protagonisti, anche il nisseno Aurelio Armatore, presidente del Cusn Caltanissetta, storico uomo di sport e da sempre impegnato nella promozione dello sport a 360 gradi a Caltanissetta.

Con lui anche il suo caro amico Guido Lorenzetti, vice presidente nazionale Aned, da sempre impegnato nella promozione della cultura della memoria.