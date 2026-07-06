Campofranco. L’11 agosto c’è lo Zecchino d’Oro riservato a bambini di età compresa tra 5 e 10 anni

CAMPOFRANCO. L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con il gruppo musicale The UCLA, è lieta di invitare tutti i bambini dai 5 ai 10 anni a partecipare allo Zecchino d’Oro, che si terrà martedì 11 agosto.

Sarà una serata speciale dedicata ai più piccoli, all’insegna della musica, del divertimento e della condivisione, offrendo ai partecipanti l’opportunità di esibirsi e vivere un’esperienza indimenticabile.

Tutte le famiglie interessate a effettuare l’iscrizione dei propri bambini e a prendere parte a questa bella iniziativa sono invitate a farlo nel contesto di una manifestazione pensata per valorizzare il talento, la gioia e la spensieratezza dei nostri piccoli.