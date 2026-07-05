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Etna: Gesap, a Palermo 23 voli deviati da Catania ma nessun disagio

Redazione

Etna: Gesap, a Palermo 23 voli deviati da Catania ma nessun disagio

Dom, 05/07/2026 - 19:51

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Gesap, l’ente che gestisce l’aeroporto di Palermo, ha fatto sapere che da stamattina, a causa dell’eruzione dell’Etna, nello scalo Falcone-Borsellino sono stati deviati 23 voli da Catania . L’ente aggiunge che nonostante il traffico sostenuto di oggi, con 114 voli in arrivo e 112 in partenza, fino almeno alle 17.30 non sono stati registrati disagi. Ed in ogni caso – si aggiunge – si sta lavorando per assistere ogni passeggero dei voli ex Catania , che a bordo dei bus disposti dalle compagnie aeree saranno trasferiti all’aeroporto Fontanarossa

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