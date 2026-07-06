Delia. L’Anpi provinciale dona copia della Costituzione al Comune: il ringraziamento del sindaco

DELIA. Si è svolto presso il Comune di Delia un’incontro tra il Sindaco Gianfilippo Bancheri, Giuseppe Cammarata (responsabile del Comitato Provinciale Anpi di Caltanissetta) e Salvatore Giardina (responsabile della sezione Anpi di Sommatino “J. Sanguedolce”).

L’incontro si è incentrato sulla richiesta formalizzata dal Comitato Provinciale Anpi in data 15 aprile c.a. ed avente come oggetto l’intitolazione di una pubblica via, piazza o struttura pubblica a Concetta Piazza.Concetta Piazza cittadina di Delia, partigiana e decorata con la Medaglia di Bronzo al valor Militare. Il Sindaco nel ricevere l’istanza ha esternato l’intento di dare seguito alla richiesta di intitolazione di un luogo di memoria alla partigiana Concetta Piazza, una donna che ha contribuito, rischiando la propria vita, alla nascita di una nazione libera, democratica e repubblicana.

Alla fine dell’incontro i rappresentanti del Comitato Provinciale hanno donato all’Amministrazione comunale di Delia una copia anastatica della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana.