Fermato dopo una trattativa di 6 ore l’uomo che avrebbe ucciso a coltellate 53enne al culmine di una lite

Alla fine l’uomo che a Palermo avrebbe ucciso Francesco Spataro al culmine di una lite si è arreso ai Carabinieri. L’uomo, come riporta il Giornale di Sicilia, che si era barricato in casa, Francesco Cusumano, 38 anni, è stato fermato dai carabinieri. Secondo le prime indagini sarebbe stato lui ad uccidere a coltellate Francesco Spataro di 53 anni al culmine di una lite.

I due erano coinquilini, insieme a un terzo uomo che al momento del delitto sarebbe stato fuori casa. L’appartamento in affitto è di proprietà di un anziano. Cusumano è stato portato in caserma dai carabinieri per essere sentito dal pm.

Cusumano era chiuso in casa dalle 11,30 di questa mattina. Aveva aperto il gas, minacciando di far saltare in aria il palazzo che era stato evacuato per precauzione. A quel punto è intervenuta una squadra di Amg Energia per interrompere l’erogazione del gas metano all’edificio.

Dopo una estenuante trattativa, i reparti speciali del Ros hanno fatto irruzione: Cusumano si è arreso ed è stato condotto in caserma. (Giornale di Sicilia)

