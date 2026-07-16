Serradifalco, Filippo Crucillà e Giusy Pillitteri della Dance Lab Studio tornano in pista ai Campionati Italiani FIDESM

Filippo Crucillà e Giusy Pillitteri, coppia senior di Serradifalco, tornano in pista ai Campionati Italiani FIDESM, rappresentano una delle storie più belle e significative della stagione 2026. Nonostante un problema al ginocchio di Giusy, raggiungono semifinale e finale piazzandosi al 5 posto, portando in alto il nome della Dance Lab Studio. Filippo oltre alla danza, porta con sé un’altra forma d’arte: la scrittura, è anche autore di libri di poesia disponibili su Amazon.

Per loro, questo è solo l’inizio. La Dance Lab Studio conferma ancora una volta la sua missione: formare atleti, sostenere percorsi personali e valorizzare ogni competitore, dai più giovani ai senior, con professionalità, cura e visione. Per Filippo e Giusy, questo risultato non è un traguardo, ma un punto di partenza.

La loro storia dimostra che la danza può essere rinascita, che la passione può riaccendersi anche dopo anni, e che la Sicilia continua a esprimere talenti capaci di emozionare e competere ai massimi livelli.