Caltanissetta. Corruzione al CEFPAS: arresti domiciliari per il deputato Gallo Afflitto, misure interdittive per altri 7 indagati

Su delega di questa Procura della Repubblica, la Squadra Mobile di Caltanissetta e il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, nella mattinata odierna, con la collaborazione della Squadre Mobili di Palermo, Siracusa e Agrigento, hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal GIP presso il Tribunale di Caltanissetta, nei confronti del deputato dell’ARS Gallo Afflitto Riccardo Antonio, per il quale è stata disposta la misura degli arresti domiciliari, e di altri sette indagati, nei cui confronti sono state applicate misure cautelari di tipo interdittivo.

In particolare, nei confronti di Roberto Sanfilippo, direttore del CEFPAS pro tempore, di Capodieci Giuseppe, Dirigente Generale dall’Asp di Agrigento pro tempore, di Pontillo Gioacchino e Zoda Maria Luisa, all’epoca dei fatti funzionari in servizio al CEFPAS, di Raitano Vincenzo, funzionario regionale in quiescenza, è stata disposta la sospensione dall’esercizio di pubblico ufficio o servizio, per la durata di mesi 12; nei confronti di Giambelluca Salvatore Enrico, medico in quiescenza, la sospensione dall’esercizio di pubblico ufficio o servizio, per la durata di mesi 6; nei confronti di Tirone Pietro, legale rappresentante della SICE s.r.l., il divieto di contrattare con la P.A. per la durata di mesi 12. Il G.I.P. ha aderito in larga parte all’impostazione accusatoria con le precisazioni che seguono. In relazione a Capodieci Giuseppe ha riqualificato l’incolpazione provvisoria di corruzione per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio nella diversa fattispecie di cui all’art. 318 c.p., che sanziona il pubblico ufficiale che riceve denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni. Con riferimento a Pontillo Gioacchino, il G.I.P. ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in relazione al concorso morale e materiale nella corruzione intercorsa tra Gallo Afflitto e Sanfilipoo con esclusivo riferimento alla propria nomina di Esperto Giuridico-Amministrativo del C.E.F.P.A.S.