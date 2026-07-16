Piazza Armerina, espiazione pena: un arresto della Polizia per droga

Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato del Commissariato distaccato di Pubblica Sicurezza di Piazza Armerina ha proceduto all’arresto a seguito di ordine di esecuzione per espiazione di una pena detentiva nei confronti di una persona condannata a un anno, nove mesi e nove giorni di reclusione.

I fatti oggetto della relativa vicenda penale risalgono all’anno 2017 allorquando in due diverse circostanze l’uomo era stato denunciato all’Autorità giudiziaria dai poliziotti del Commissariato armerino per i reati detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’ambito dei relativi procedimenti penali, l’imputato è stato condannato – con due distinte sentenze – alla complessiva pena anzi indicata. Divenute entrambe esecutive le pronunce di condanna, a seguito di richiesta del difensore di fiducia, il reo è stato successivamente ammesso al regime alternativo della detenzione domiciliare. Pertanto, nel pomeriggio dello scorso 9 luglio, dopo esser stato rintracciato da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria del locale Commissariato, il soggetto è stato tratto in arresto e – dopo le formalità di rito – è stato condotto presso il proprio domicilio dove dovrà scontare la pena inflittagli. L’attività conferma il costante impegno della Polizia di Stato nell’attività di ricerca dei destinatari dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, assicurando l’effettiva esecuzione delle decisioni e contribuendo alla tutela della legalità e della sicurezza della collettività. L’azione svolta testimonia quindi la quotidiana dedizione degli operatori della Polizia di Stato nel garantire il rispetto della legge e l’affermazione dei principi di giustizia.