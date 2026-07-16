GdF Caltanissetta, il vice brigadiere Calogero Gangi presta giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana

Caltanissetta. Presso la sede del comando provinciale della Guardia di Finanza, il vice brigadiere Calogero Gangi ha prestato oggi il proprio giuramento individuale di fedeltà alla Repubblica Italiana. L’atto solenne è stato suggellato dinanzi al Comandante Provinciale, Colonnello Stefano Gesuelli. Il militare, effettivo allo stesso Comando Provinciale nisseno, ha rinnovato in modo formale il proprio impegno di fedeltà alle istituzioni democratiche e ai doveri costituzionali. Si tratta di una rinnovata e consapevole responsabilità nell’adempimento dei compiti istituzionali affidati al Corpo.

Il giuramento individuale non è una semplice formalità burocratica. Esso rappresenta il pilastro etico su cui si fonda l’intera vita del militare. Con questo atto, il finanziere si impegna solennemente a difendere la Costituzione, a osservare le leggi e a porre il bene comune al di sopra dei propri interessi privati. È un patto d’onore che lega indissolubilmente il singolo appartenente alle istituzioni e alla collettività, garantendo disciplina, integrità e assoluta dedizione al servizio.Durante la cerimonia, il Colonnello Stefano Gesuelli ha evidenziato l’alto valore morale e civico del giuramento. Questo passaggio rappresenta un momento fondamentale nella vita professionale, un legame indissolubile con lo Stato. Al termine della formula, il Comandante Provinciale ha espresso al Sovrintendente i più vivi auguri di buon lavoro, richiamando l’importanza di onorare ogni giorno l’uniforme indossata attraverso un servizio quotidiano attento e vicino ai bisogni del territorio nisseno.