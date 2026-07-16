Caltanissetta, Bilancio partecipativo: ultimi giorni per votare uno dei 26 progetti ideati dai cittadini

C’è tempo fino alle 24:00 del 26 luglio per votare una delle 26 proposte ammesse alla votazione del Bilancio Partecipativo 2026 del Comune di Caltanissetta.

Possono votare i cittadini residenti a Caltanissetta e con età non inferiore ai 16 anni sia online all’indirizzo internet https://caltanissetta.comunelive.it/sia in presenza all’Ufficio relazioni con il pubblico (URP) o all’InfoPoint della ProLoco.

Le 26 proposte progettuali ammesse sono suddivise in Attività culturali e sportive (9), Politiche sociali, educative e giovanili (15) e Rigenerazione Urbana (2). Ogni cittadino potrà votare solo un progetto.

QUALI PROGETTI VOTARE:

Scuole in Jazz – Suoni, Storia ed Improvvisazione (Progetto n. 4) – Presentato da: Giuseppe Alberto Miraglia (Presidente Associazione “The Bridge Jazz Club”) Fischio d’inizio (Progetto n.12) – Presentato da: SSD Nissa Fc E non ci lasceremo mai… (Progetto n.13) Presentato da: Laura Failla, Presidente Associazione di Promozione Sociale “Sulle ali della musica” La banca della memoria – Università senza età (Progetto n.14) Presentato da: Parrocchia San Pietro – Don Calogero dello Spedale Alongi Sicilia Terra d’Amuri – laboratori artistici e produzione di un opera audiovisiva per la comunità nissena (Progetto n.15) Presentato da: ASD New Planet Academy Arco natura in movimento (Progetto n.20) Presentato da: A.s.d. Gold arrow archery club – Asd mare e monti Fotografia, Memoria e Territorio: catalogazione e valorizzazione del patrimonio TecnoFotografico locale (Progetto n.23) Presentato da: Associazione MAR.CO– Vincenzo Marcè e Dott. Salvatore Irullo Michele Tripisciano, la natura del Genio (Progetto n.26) Presentato da: Ass. Studio Live – Leg. Rappres. Cannistraci Salvatore Taxi Drive (Progetto n.28) Presentato da: A.s.d. albino ferrara racing

Per l’area tematica POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE E GIOVANILI

Lia e la Celiachia: una mini-serie web in 10 puntate (Progetto n.1) Presentato da: Michele Mendola La comunità inclusiva (Progetto n.2) Presentato da: A.P.S. Ancos Cl Presidente Provinciale Giuseppe Difrancesco Uniti per la pelle “Sole in Sicurezza” – Educazione tra pari per la prevenzione dei tumori della pelle (Progetto n.3) Presentato da: Dr Aldo Amico Presidente LILT di Caltanissetta – Consulta Giovanile LILT – Studenti: Ileana Papanno – Laura Cannavò – Asia Cicero Attiva il talento: strumenti per costruire il tuo futuro (progetto n.5) Presentato da: Rossella Piras Domani è già Lavoro: percorsi di orientamento all’auto imprenditorialità e al lavoro consapevole (Progetto n.8) Presentato da: Dhoxa Studi e Consulenze, Società Cooperativa A.V.O.S. Associazione Volontari Operatori Sanitari Presentato da: A.V.O.S. Associazione Volontari Operatori Sanitari. Acris bussa al tuo cuore – Screening cardiaco e obesità direttamente a casa tua (Progetto n.10) Presentato da: ACRIS APS Associazione Cuore Reni Ipertensione Mastri nisseni cittadini di domani (Progetto n.11) Presentato da: ASD L’isola di Peter Pan Caltanissettа 3…2…1..Interazione! – Oltre i muri (Progetto n.16) Presentato da: Watanka! A.p.s. Sport oltre le barriere – Soroptimist Club (Progetto n.17) Presentato da: PANATHLON CLUB- CALTANISSETTA Reti e Parole di Cura (Progetto n.19) Presentato da: APS Noi per la Salute – Tina Anselmi Percorsi di educazione finanziaria: guida pratica alla tutela del consumatore (Progetto n.22) Presentato da: Federconsumatori Caltanissetta – APS FesAval Musica a palazzo & Accademia Cristobal Galán – V edizione (Progetto n.24) Presentato da: Circolo ACLI Е. Vittorini di Caltanissetta APS Facciamo la storia (Progetto n.25) Presentato da: Emanuela Arena, Presidente di APS “Colibrì Infiniti Mondi da Scoprire” Giuseppina Panzica – dalla parte dei giusti (Progetto n.27) Presentato da: Dottoressa Claudia Giammusso – Presidente Cooperativa Sociale ControLuce

Per l’area tematica RIGENERAZIONE URBANA

Percorsi Di Arte Urbana – La Strada Della Memoria E Della Conoscenza (Progetto n.18) Presentato da: Ass. Culturale Creative Spaces – Eros Di Prima Erbario Urbano (Progetto n.21) Presentato da: Martina Zagarella- William A. Dell’Aira- Rosario Dell’Aira

COME VOTARE: