Seconda categoria. Fabio Foderà riconfermato come vice allenatore nell’Atletico Nissa

L’A.S.D. Atletico Nissa ha annunciato la conferma di Fabio Foderà nel ruolo di allenatore in seconda per la stagione sportiva 2026/2027. Per Fabio sarà il secondo anno consecutivo sulla panchina giallorossa, una scelta di continuità fortemente voluta dalla società e dal presidente Salvatore Messina.

Conoscendo alla perfezione il gruppo, l’ambiente e i valori dell’Atletico Nissa, mister Foderà non ha avuto dubbi nell’accettare nuovamente l’incarico, mettendo ancora una volta la sua esperienza e la sua passione al servizio della squadra.

Fabio vanta un’importante esperienza sui campi siciliani, avendo disputato numerosi campionati tra Promozione, Prima e Seconda Categoria, distinguendosi per qualità, personalità e spirito di sacrificio.

“La sua presenza – ha commentato la società – rappresenta un valore aggiunto per tutto l’ambiente e un punto di riferimento per i nostri ragazzi”.