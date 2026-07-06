San Cataldo. Piazzetta Falcone – Borsellino pista da ballo a cielo aperto: gran successo per l’IntraDisco

SAN CATALDO. INtrafest continua a fare registrare risultati importanti. Come ad esempio l’INTRAdisco che ha trasformato Piazzetta Falcone e Borsellino in una grande pista da ballo a cielo aperto, come non si vedeva da tempo, regalando un’altra notte di musica, sorrisi e condivisione.

Il sindaco Gioacchino Comparato e la stessa assessora alla cultura Marianna Guttilla sono rimati veramente molto impressionati dalla presenza di pubblico all’evento: “Grazie a tutti voi che avete partecipato e che, con il vostro entusiasmo, avete reso questa serata unica. È la vostra energia che continua a dare vita a INTRAfest, evento dopo evento; un ringraziamento speciale va ai DJs Albas, Broove e AXWELL per la professionalità, la passione e la qualità musicale che hanno saputo regalare, facendo ballare la piazza fino a tarda notte”.

E il viaggio continua con il prossimo appuntamento in programma per il 9 Luglio con INTRAcinema al Calvario.