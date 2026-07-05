San Cataldo. Gran successo per l’App comunale San Cataldo: ecco come scaricarla e inserirsi

SAN CATALDO. “Hai un’attività a San Cataldo? Fatti conoscere nell’app Istituzionale! Inserisci gratuitamente la tua attività nell’app cittadina e raggiungi residenti e turisti che cercano servizi nel nostro territorio”.

E’ il messaggio che ha lanciato l’amministrazione comunale per promuovere l’App San Cataldo. Tra i vantaggi c’è la visibilità diretta verso potenziali clienti, l’inserimento 100% gratuito, la presenza nella vetrina digitale della Città.

Per scaricare l’App San Cataldo lo si può fare dagli store o si può andate al link https://sancataldo.comune.digital/inserisci-attivita e compilare il modulo inserendo attività con: Nome e indirizzo dell’attività, Contatti, Descrizione e testi (link a social o siti), Foto rappresentative.

In questo modo sarà possibile aderire alla piattaforma digitale della città e a promuovere la presenza della propria azienda all’interno del territorio.