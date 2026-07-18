Incontro Sud chiama Nord, Sunseri(ARS): “Movimento 5 Stelle alternativo alla destra di Schifani. Nessuna ambiguità”

Palermo – “Il Movimento 5 Stelle è alternativo a questa destra, a questo governo e a questo modo di fare politica. Su questo non c’è alcuna ambiguità. Chi dimostra concretamente di prendere le distanze da quel modello, come avvenuto ad esempio in occasione della mozione di sfiducia, può diventare un interlocutore. Altrimenti, non ci sono le condizioni per alcun confronto politico”.Lo dichiara il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Luigi Sunseri intervenendo all’incontro al teatro Politeama organizzato dal leader di Sud Chiama Nord, Cateno De Luca.

“Per quanto mi riguarda – spiega Sunseri – gli avversari politici sono senza alcun dubbio quelli che oggi governano la Sicilia. Il centrodestra e il governo Schifani hanno dimostrato di non avere una visione per il futuro dell’Isola: nessuna vera stagione di riforme, nessuna risposta strutturale ai problemi dei siciliani, nessun cambio di passo.

Al contrario, assistiamo a un quadro politico segnato da inchieste giudiziarie e arresti che coinvolgono esponenti e ambienti della politica e che contribuiscono ad alimentare una profonda sfiducia nelle istituzioni. La Sicilia ha bisogno di voltare pagina rispetto a un sistema di potere che pensa alla gestione delle poltrone e degli equilibri interni anziché alle emergenze e alle priorità dei cittadini. È questa destra il nostro avversario politico ed è rispetto a questo modello di governo che vogliamo costruire un’alternativa seria, credibile e radicalmente diversa” – conclude il deputato regionale del Movimento 5 Stelle all’ARS.