Sicilia, teatro pieno a Palermo per la convention “Il governo di liberazione” di Cateno De Luca

Teatro pieno a Palermo per la convention “il governo di liberazione”, slogan coniato da Cateno De Luca, tappa del percorso elettorale del leader di Sud chiama nord che punta a diventare “il sindaco di Sicilia” alle regionali dell’anno prossimo e che sta costruendo la squadra anche per conquistare il Comune del capoluogo siciliano, al voto nel 2027. Tanti gli amministratori in platea provenienti da ogni parte dell’isola, in prima fila il sindaco di Messina Federico Basile. Ad ascoltare la proposta di De Luca ci sono anche alcuni esponenti di centrodestra e centrosinistra: il commissario di FdI Luca Sbardella, il leader siciliano del Pd Anthony Barbagallo, il deputato regionale di Fi Gaspare Vitrano, il parlamentare della Lega Vincenzo Figuccia, la deputata di Noi Moderati Marianna Caronia, l’ex presidente dell’Ars e dirigente di Grande Sicilia Gianfranco Miccichè, il deputato del M5s Luigi Sunseri, Gandolfo Lo Verde per Controcorrente e il dirigente di Italia Viva Fabrizio Micari. “Prima di puntare su un cavallo bisogna valutare le sgambature e io sono qui per questo”, dice Miccichè entrando nella sala piena. A ridosso del palco c’è anche il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno. “Sud chiama Nord è un movimento radicato in tutta la Sicilia, ho accettato l’invito perché stimo De Luca da tanti anni come politico e amministratore: Cateno è un amico”. (ANSA).