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Tragedia nell’Agrigentino: trattore si ribalta, pensionato muore schiacciato

Redazione 3

Tragedia nell’Agrigentino: trattore si ribalta, pensionato muore schiacciato

Sab, 18/07/2026 - 11:53

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Un pensionato di 76 anni, Paolo Perricone, originario di Burgio è morto a causa di un incidente sul lavoro avvenuto nelle campagne di Villafranca Sicula (Agrigento). L’uomo si trovava alla guida di un trattore cingolato che si è ribaltato, precipitando in un vallone profondo circa tre metri al confine con il terreno di famiglia. A lanciare l’allarme sono stati i familiari che, non vedendolo rientrare, si sono precipitati in campagna per cercarlo e hanno rinvenuto il corpo ormai esanime sotto il mezzo. Per le operazioni di recupero della salma è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Sciacca e l’ausilio di un escavatore privato. I sanitari del 118 di Ribera hanno accertato il decesso per gravi lesioni da schiacciamento toracico e addominale. La ricostruzione dell’incidente sul lavoro è stata fatta dai carabinieri. Il magistrato di turno, ravvisando la natura accidentale dell’evento, ha già disposto la riconsegna della salma alla famiglia. (ANSA). (Immagine di repertorio)

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