Caldo: allerta rossa a Palermo, stop alle carrozze a cavallo

Anche a Palermo , per la giornata di domani, l’avviso della Protezione civile regionale segnala un livello di rischio alto per onde di calore e incendi, con classificazione Rosso – Allerta 3 per il Comune di Palermo . L’amministrazione comunale ha disposto l’estensione del blocco totale della circolazione dei cavalli adibiti al treno delle carrozze. Si tratta del terzo giorno consecutivo di stop, una misura adottata “esclusivamente per tutelarne la salute e il benessere, che potrebbero essere seriamente compromessi dalle elevate temperature e dalle eccezionali condizioni climatiche previste”, spiega l’assessore al Benessere animale, Fabrizio Ferrandelli.

L’ordinanza straordinaria si affianca alle misure gia’ previste dall’ordinanza estiva sul benessere animale, con la quale l’amministrazione comunale disciplina, nell’attesa della delibera di consiglio comunale in materia, l’attivita’ delle carrozze imponendo limitazioni alla circolazione nelle ore di maggiore calore, l’obbligo di abbeveraggio, docciatura e spugnatura dei cavalli presso le fontane di ristoro realizzate dal Comune, nonche’ soste di almeno 15 minuti ogni due ore di lavoro.

“Nelle giornate classificate con livello rosso riteniamo doveroso adottare il massimo livello di precauzione. Per questo abbiamo disposto il blocco totale della circolazione dei cavalli, una misura necessaria per salvaguardarne la salute e garantire il rispetto dei piu’ elevati standard di benessere animale”, conclude Ferrandelli.