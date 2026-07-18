Cnr, svolta meteo tra lunedì e mercoledì con aria fresca e temporali

L’anticiclone subtropicale che da giorni domina il Mediterraneo inizia a dare i primi segni di cedimento. Nel corso del fine settimana un’area di bassa pressione proveniente dal nord Europa scenderà lentamente verso sud, ma l’alta pressione non si ritirerà facilmente: la “cupola” di aria calda che avvolge il Mediterraneo occidentale è infatti molto strutturata e continuerà per qualche giorno a fare da barriera all’aria più fresca in arrivo. Solo tra martedì e mercoledì un nuovo impulso freddo proveniente da nord riuscirà ad aprire una breccia in questa cupola ed entrare sull’Italia. Ma non mancheranno i temporali. Queste le previsioni del Consorzio LaMMA di Cnr e Regione Toscana. Nel fine settimana l’anticiclone e le masse d’aria subtropicale-desertica continueranno a interessare centro e sud Italia, con temperature massime attese oltre i 40 gradi su SICILIA e Sardegna, nell’entroterra pugliese, sulla Calabria ionica e sulla Basilicata orientale, dove non sono esclusi picchi fino a 44-45 gradi. Valori vicini o localmente superiori ai 40 gradi interesseranno anche l’entroterra di Marche, Abruzzo e Molise tra sabato e domenica, mentre sul resto del centro e in Romagna il termometro si fermerà tra 36 e 38 gradi. Al nord le temperature saranno più contenute, tra 33 e 36 gradi, salvo un temporaneo rialzo atteso sabato. Nel weekend non mancheranno inoltre temporali anche forti su Triveneto, Alpi centrali e, localmente, su nord Appennino, Romagna e alte Marche. La svolta arriva tra lunedì e mercoledì, tra aria fresca e temporali. L’ingresso delle masse d’aria più fresca spazzerà via caldo intenso e afa per qualche giorno. Il passaggio del fronte sarà però accompagnato da temporali, localmente intensi, soprattutto sui versanti adriatici e nelle zone interne del centro-sud.