Moto contro palma a Lampedusa, morto 20enne

Un ventenne e’ morto in un incidente stradale avvenuto sul lungomare del porto nuovo di Lampedusa. La vittima e’ Florin Guiu, cittadino romeno residente sull’isola, dove lavorava come barista. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era alla guida di uno scooter Honda SH 125 quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro una palma. Sbalzato dalla sella, ha battuto violentemente la testa sull’asfalto. Inutili i soccorsi del personale del 118, che ha potuto soltanto constatarne il decesso. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della tenenza di Lampedusa, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.