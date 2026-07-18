Fiamme ad Enna bassa, avanzano verso ospedale. In azione vigili del fuoco e un elicottero

Un incendio è in corso ad Enna bassa nei pressi del quadrivio da cui si snodano le strade che vanno ad Enna alta, Pergusa, Caltanissetta e all’imbocco dell’autostrada. L’incendio interessa la contrada Baronessa. Le fiamme alimentate da un leggero venticello e dalle alte temperature hanno sviluppato una colonna di fumo visibile anche da Enna alta e stanno avanzando in direzione dell’ospedale Umberto I.

Sul posto le squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile, ed un elicottero, stanno lavorando per evitare che le fiamme possano avvicinarsi al centro abitato. Si registrano rallentamenti del traffico a causa della presenza dei mezzi di soccorso mentre le autorità locali raccomandano di cercare percorsi alternativi per non compromettere le attività di spegnimento.