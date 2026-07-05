Prima Categoria. Salvatore Sammartino non allenerà il Riesi 2002 per la prossima stagione 2026/2027

Salvatore Sammartino ha comunicato che non ricoprirà più il ruolo di allenatore della prima squadra dell’APD Riesi 2002 per la prossima stagione 2026/2027. Lo ha reso noto il tecnico sommatinese che ha anche spiegatole ragioni della sua decisione:

“È una decisione ponderata, che arriva al termine di un percorso straordinario che porterò sempre nel cuore. Sono stati due anni meravigliosi e speciali, vissuti con passione e dedizione totale. Sento che è arrivato il momento di guardare ad altre sfide, con la stessa passione e determinazione che ho messo in questi due anni.

Il primo, fulminante, culminato con la conquista della Prima Categoria vincendo i playoff — un traguardo storico che rimarrà impresso nella memoria di tutti noi. Il secondo, forse ancora più significativo: la salvezza conquistata, che ci ha permesso di mantenere la categoria nonostante le difficoltà affrontate nel girone di ritorno. Due anni che mi hanno arricchito profondamente, sia dal punto di vista professionale che umano”.

Il tecnico sommatinese ha inteso ringraziare il presidente Davide Schittino per la fiducia riposta in lui fin dal primo giorno, e tutta la dirigenza: Gaetano Ievolella, l’Avvocato Vincenzo Vitello, Diego Stagnitto e Salvatore Rampanti. Un pensiero speciale anche per Giuseppe Ragusa e il capitano Giuseppe Ievolella: esempi dentro e fuori dal campo, che hanno incarnato i valori più belli del calcio e della Città di Riesi.

L’ex tecnico ha anche ringraziato di cuore tutti i giocatori avuti in questi due anni, per la disponibilità e la fiducia che gli hanno accordato e gli stessi tifosi giallorossi: “Il vostro calore, la vostra passione e il vostro sostegno incondizionato sono stati una spinta straordinaria in ogni momento, nei giorni di gioia come in quelli più duri. Siete stati parte integrante di questo percorso. Vi porterò sempre nel cuore”.