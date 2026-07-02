Pesistica. Il tecnico nisseno Mirco Scarantino ai Mondiali di Cali in Colombia con la Nazionale

Il Team Italia FIPE è arrivato in Colombia, dove dal 5 all’11 luglio si svolgeranno i Mondiali Youth di Pesistica Olimpica. A Cali saranno tre gli atleti azzurri impegnati in pedana: Christian Di Maria nella categoria 56 kg, Ilenia Vella nella 69 kg e Sara Dal Bò nella +77 kg.

La delegazione italiana, guidata dal Vicepresidente Vicario della FIPE Giuseppe Minissale, è composta dal Direttore Tecnico Sebastiano Corbu e dai Tecnici Raffaele Navarino e Mirco Scarantino.

Il primo azzurro a gareggiare sarà Christian Di Maria, atteso in pedana il 5 luglio alle 22:30 (ora italiana). La notte tra il 9 e il 10 luglio, toccherà a Ilenia Vella in gara all’1:00 (ora italiana). A chiudere la spedizione sarà Sara Dal Bò, che salirà in pedana la notte tra l’11 e il 12 luglio, sempre all’1:00 (ora italiana).

Tutti gli aggiornamenti sulle gare degli atleti azzurri saranno disponibili sui canali social FIPE e sul sito federale.