Papa, il grazie dei migranti a Lampedusa e il bagno di folla prima della messa

(Adnkronos) – In visita a Lampedusa, il Papa viene ringraziato dai migranti per la visita al cimitero con omaggio floreale. Poi il bagno di folla al suo arrivo, a bordo di una Fiat Campagnola, al campo sportivo dell'isola per la messa
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(Adnkronos) – In visita a Lampedusa, il Papa viene ringraziato dai migranti per la visita al cimitero con omaggio floreale. Poi il bagno di folla al suo arrivo, a bordo di una Fiat Campagnola, al campo sportivo dell'isola per la messa