Nuovo rinforzo per l’Atletico Nissa: preso Zakaria Diarra

L’A.S.D. Atletico Nissa è orgogliosa di annunciare l’arrivo di Zakaria Diarra, nuovo calciatore giallorosso per la stagione sportiva 2026/2027.Un acquisto fortemente voluto dalla società e da mister Giuseppe Tudisco, che porta all’Atletico Nissa un calciatore giovane, di grande prospettiva e reduce da una stagione da assoluto protagonista.Classe 2004, Zakaria arriva dalla Valguarnerese, con cui ha conquistato la vittoria del campionato di Seconda Categoria nella stagione appena conclusa.

In precedenza ha vestito anche la maglia della Don Bosco 2000, confermando anno dopo anno una costante crescita nel panorama calcistico dilettantistico siciliano. Fisicità, corsa, determinazione e tanta voglia di migliorarsi: caratteristiche che hanno convinto la società a puntare con decisione su di lui.

L’Atletico Nissa continua così a costruire una rosa competitiva, con l’obiettivo di alzare ulteriormente l’asticella dopo l’ottima stagione disputata e continuare a crescere, cercando di fare ancora meglio.Il Presidente Salvatore Messina, la dirigenza, lo staff tecnico e tutti i compagni di squadra danno il più caloroso benvenuto a Zakaria, augurandogli una stagione ricca di soddisfazioni con i nostri colori.