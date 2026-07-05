Motori. Allo Slalom di Raccuja s’impone Fiore su Di Matteo e Leo; successo organizzativo per l’Asd Ucria

Silvio Fiore non si ferma più. Prosegue la sua straordinaria serie di successi negli Slalom Siciliani, mettendo il sigillo della Catania Corse sullo Slalom di Raccuja per il secondo anno al volante della Radical SR4 da 1600 cc. . L’etneo dopo l’abbattimento di un birillo nella prima salita che lo ha relegato in sesta posizione, ha poi fatto segnare il miglior tempo di 126,32 in gara 2. Sul podio della gara organizzata con grande cura ed efficacia da ASD Ucria sono saliti anche l’agrigentino di Sciacca Antonino Di Matteo su monoposto Formula Gloria C8, che ha conquistato in rimonta sull’ultima manche il secondo posto con un distacco di 5”61, davanti al messinese Santi Leo che con la Radical 1400 è terzo a 5”86.

Di Matteo, 2° classificato

-“Ancora un eccellente successo in questa annata davvero esaltante. Mi godo questo successo ed Il pensiero va alle gare tricolori”- ha dichiarato il vincitore Fiore.

-“Ho conquistato il secondo posto sull’ultima manche ed ho centrato l’obiettivo che mi ero prefissato, oltre ai punti preziosi” – il commento di Di Matteo.

-“Ho perso qualcosa sull’ultima salita per qualche mia sbavatura di guida e mi è sfuggito il secondo posto per pochi millesimi”- ha spiegato Santi Leo.

Quarta piazza e quinta piazza ancora per piloti messinesi, il sinagrese Luca Radici su kart Cross Semog e da falcone Giuseppe Bellini, anche lui su Radical SR4 da 1400.cc, con qualche noia di troppo all’idroguida nella prima manche. Sesto a completare la classe E2SC il ragusano Massimiliano Ciarcià su Elia Avrio St09-1150, finalmente in ordine dopo le ultime cure di alimentazione ed elettronica,

Ad aprire l’elenco delle vetture da turismo la Fiat X 1/9 di classe S.6 dell’esperto Alfredo Giamboi che ha conquistato anche il gruppo Slalom Speciale. Settimo il funambolico messinese di Torregrotta Domenico Gangemi, primo della E1 Italia su Fiat 127, seguito dal pilota e organizzatore della vicina Ucria, Alfonso Belladonna su Fiat Uno Turbo di classe S7, secondo del Gruppo Slalom Speciale.

A completare la Top Ten Agostino Fallara pure su Fiat 127 , quarto dello Slalom Special e vincitore della S3.

Negli altri gruppi: Antonio Cassisi su Fiat X 1/9 è stato il migliore fra le estreme vetture silhouette del gruppo E2SH, mentre Emanuele Campo ha afferrato il successo fra Prototipi, con la Fiat 126 di classe P1.Giuseppe Radici ha preceduto di un soffio Carmelo Cugno nella sfida di Gruppo Racing Start Plus, Alessandro Tricoli ha prevalso in gruppo N e Matteo Verdone in gruppo Racing Start tutti con le apprezzata Peugeot 106. Federico Ttirintino su Peugeot 208 Gt line si è imposto in gruppo A. Pregevole anche l’assolo cdi Alfio Bonanno su Fiat 500 con l’unica bicilindrica in gara.

Classifica top 10: 1 Fiore (Radical SR4) in 2’06”32; 2 Di Matteo (Formula Gloria) a 5”61; 3 Leo (Radical SR4) a 5”86; 4 Radici (Semog Racing 600) a 6”54; 5 Bellini (Radical SR4) a 7”15; 6 Ciarcià (Alia Avrio Suzuki) a 10”14; 7 Giamboi Alfredo (FIat X1/9) a 11”33; 8 Gangemi (Fiat 127) a 11”50; 9 Belladonna (Fiat Uno Turbo) a 12”31; 10 Fallara (Fiat 127) a 13”46.