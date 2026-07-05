Motori. Alla 27ª Cronoscalata Giarre Montesalice Milo, vince Cassibba al termine di una gara spettacolare e ricca di colpi di scena

È Samuele Cassibba, al volante della Nova Proto, il vincitore della 27ª Cronoscalata Giarre Montesalice Milo – Memorial Isidoro Di Grazia, organizzata dall’Automobile Club Acireale in collaborazione con l’ASD Scuderia Giarre Corse. Il pilota ragusano ha conquistato il gradino più alto del podio con il tempo complessivo di 6’39.06, al termine di una gara spettacolare, combattuta fino all’ultima manche e caratterizzata da numerosi colpi di scena. La manifestazione ha regalato grande spettacolo lungo gli oltre sei chilometri del tracciato che collega Giarre a Milo, ma è stata anche segnata da numerosi incidenti e interruzioni che hanno rallentato il programma di gara.

Fortunatamente nessuno dei piloti coinvolti ha riportato conseguenze fisiche. Già al termine della prima manche la classifica lasciava presagire una sfida apertissima, con distacchi ridottissimi tra i protagonisti e un equilibrio che rendeva imprevedibile l’esito finale. A cambiare definitivamente gli equilibri è stato il clamoroso ritiro nella seconda manche di Luigi Fazzino, autore del miglior tempo nelle prove ufficiali del sabato e vincitore della passata edizione, costretto ad abbandonare la competizione proprio quando sembrava tra i principali favoriti per il successo.

Alle spalle di Cassibba ha chiuso Franco Caruso, secondo assoluto su Nova Proto NP01 con il tempo di 6’42.79, mentre il terzo gradino del podio è andato ad Antonino Salamone, su Nova Proto NP03, con 7’05.23. Quarta posizione per Emanuele Schillace (Nova Proto NP03) in 7’08.60, seguito dal presidente della Scuderia Giarre Corse e coorganizzatore della manifestazione Orazio Maccarrone, quinto assoluto sulla Gloria CP7 con 7’23.71. Completano la top ten Francesco Ferragina (Elia Avrio ST09) in 7’27.87, Carmelo Martella (Bulla) in 7’40.01, Giovanni Carfì (Radical SR4) in 7’49.84, Concetto La Spina (Osella PA30) in 7’50.05 e Michele Poma (Osella PA21S) in 7’57.71.

Tra gli episodi che hanno caratterizzato la giornata anche il ritiro di Michele Puglisi, costretto a fermarsi nella seconda manche a causa di un principio d’incendio sviluppatosi sulla vettura. Anche in questo caso nessuna conseguenza per il pilota, che ha abbandonato il mezzo in totale sicurezza.

Nel Campionato Italiano Bicilindriche è stato Angelo Mercuri, su Fiat 500, a imporsi con il tempo complessivo di 8’46.56. Secondo posto per Alfio Barbagallo (Fiat 500) in 8’53.55, mentre Mirko Paletta (Fiat 500) ha concluso terzo in 9’03.85. Tra le Auto Storiche è stato Gaetano Palumbo, su Symbol, ad aggiudicarsi il successo con il tempo di 8’08.79. Seconda posizione per Lucio Naselli, su Fiat Ritmo Abarth 130 TC, in 8’47.52, mentre il terzo posto è andato ad Aeron, su Renault 5 GT Turbo.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente della Scuderia Giarre Corse Orazio Maccarrone, che oltre ad aver conquistato uno splendido quinto posto assoluto ha guidato l’organizzazione dell’evento. “Abbiamo vissuto una giornata intensa, sotto tutti i punti di vista – ha detto Maccarrone – Nonostante i numerosi incidenti che hanno richiesto diverse interruzioni, la macchina organizzativa ha funzionato perfettamente e l’aspetto più importante è che nessuno si sia fatto male. È il risultato del grande lavoro svolto da commissari di percorso, volontari, personale sanitario, forze dell’ordine e da tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione. Dal punto di vista sportivo abbiamo assistito ad una gara di altissimo livello, che conferma la crescita costante della Cronoscalata Giarre Montesalice Milo nel panorama nazionale”.

Soddisfatto anche Giuseppe Trovato, vicepresidente dell’Automobile Club Acireale. “Anche quest’anno la Cronoscalata Giarre Montesalice Milo ha saputo offrire uno spettacolo straordinario, con una partecipazione di altissimo livello e una competizione rimasta aperta fino all’ultima manche – ha dichiarato Trovato – Ringrazio tutti i piloti, gli ufficiali di gara, gli enti che hanno sostenuto la manifestazione e il pubblico che, ancora una volta, ha seguito con entusiasmo l’evento sia da casa, attraverso la diretta televisiva e streaming, sia dai maxi schermi allestiti alla partenza e all’arrivo. Continueremo a investire su questa competizione affinché possa crescere ulteriormente e rappresentare sempre più un punto di riferimento per l’automobilismo sportivo nazionale e una vetrina importante per il nostro territorio”.