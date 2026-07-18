Mondiali, Francia ‘boccia’ finale per terzo posto: “Non vogliamo giocare”

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La Francia non vuole giocare la finale per il terzo posto ai Mondiali 2026. Oggi, sabato 18 luglio, la Nazionale transalpina sfida l'Inghilterra nella finalina della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada, che domani invece vedrà la finale tra Spagna e Argentina. Dopo la sconfitta contro le Furie Rosse, che si sono imposte con un netto 2-0 in semifinale, la Francia è stata quindi costretta a giocare una partita che però, al pari dell'Inghilterra, non vorrebbe giocare: "Penso che nessuno di noi vorrebbe davvero giocare questa finale per il terzo posto", ha detto in conferenza stampa Ibrahima Konaté, appena ufficializzato come nuovo difensore del Real Madrid, "ma non abbiamo scelta". Stesso pensiero del ct Didier Deschamps, alla sua ultima partita sulla panchina dei Bleus: "La cosa migliore per Francia e Inghilterra sarebbe che questa partita non esistesse", ha detto in conferenza, "però la realtà dice che c'è e dobbiamo giocare. Vogliamo arrivare terzi".

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